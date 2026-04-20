Укрaїнa
147
2 хв

Зеленський пояснив, чи чекати на вибачення від Росії після війни і що важливіше

Президент Зеленський назвав умови, за яких Україна зможе говорити про примирення з Росією.

Руслана Сивак
Володимир Зеленський / © Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський прокоментував перспективу майбутніх вибачень з боку Росії перед Україною. Він наголосив, що ключовою умовою будь-якого врегулювання є відповідальність винних згідно з міжнародним правом та повне відшкодування збитків.

Про це заявив Володимир Зеленський в інтерв’ю, яке транслював телемарафон «Єдині новини».

Відповідаючи на запитання про те, чи будуть росіяни вибачатися у майбутньому, Зеленський зазначив, що через повномасштабний характер війни процес примирення буде вкрай складним.

«Там складніше. Складніше, тому що війна. Повномасштабна війна. Пробачити складно. І потрібно, щоб ми говорили не про пробачення, а про справедливість», — заявив президент.

Володимир Зеленський наголосив, що правосуддя має охоплювати як покарання за злочинні накази, так і економічне відшкодування збитків.

«Люди, які надавали такі злочинні накази повинні відповідати згідно міжнародного права, згідно законодавства. Друге — це безумовно, відшкодування. Вибачатись будуть наступні політики. А ці політики, я впевнений, що не будуть», — заявив президент.

За словами глави держави, подолання політики ненависті в російському суспільстві стане тривалим процесом. А подальші перспективи прямо залежать від результатів бойових дій.

«І, безумовно, все буде залежити від того, а як закінчиться ця війна», — підсумував Зеленський.

