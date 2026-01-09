Чи варто Європі вести діалог з Путіним про мирну угоду: Зеленський пояснив

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна наближається до фінальної стадії війни, і він не заперечує проти діалогу європейських лідерів із Кремлем. Головною умовою для таких перемовин є усвідомлення Володимиром Путіним серйозності ситуації, особливо на тлі тиску з боку США та обговорення нових гарантій безпеки для України.

Про це Володимир Зеленський повідомив у інтерв’ю виданню Bloomberg,

Зеленський наголосив, що позиція Європи у цьому процесі стає дедалі вагомішою. Оскільки наразі європейські країни почали предметно говорити про надання реальних безпекових гарантій Україні. На думку президента, такий крок у поєднанні з активною політикою США створює умови для переходу до фінальної фази конфлікту.

«Я не проти того, щоб Європа вела переговори з Росією, особливо зараз, коли США чинять тиск, а Європа почала говорити про гарантії безпеки», — зазначив Володимир Зеленський.

Водночас Зеленський визнав, що попри відчуття наближення кінця бойових дій, точний сценарій завершення війни наразі залишається невизначеним.

«Ми наближаємося до фінальної стадії, навіть якщо ще не знаємо, якою вона буде», — додав український лідер.

Нагадаємо, Україна передала американській стороні свої коментарі щодо територіальних пропозицій та очікує отримати реакцію Москви на оновлений мирний план до кінця поточного місяця.

Володимир Зеленський допускає закінчення війни 2026 року, але вимагає зброї на складах.