Зеленський пояснив, як та коли Україна збирається зупинити російські реактивні дрони

Володимир Зеленський / © скриншот з відео

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що для ефективної протидії російським реактивним безпілотникам Україні необхідні час, технологічна допомога союзників та фінансування.

Про це глава держави сказав у Калгарі під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Канади Марком Карні.

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За словами Зеленського, однією з тем його розмови з Карні стала російська ескалація із застосуванням реактивних «шахедів».

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«Росія щодня знищує звичайні торговельні центри, б’є дронами по звичайних потягах з людьми, з звичайними людьми, намагається знищити енергетику, блокує наші порти. Це терористична російська війна», — сказав президент.

Зеленський визнав, що на початку появи нової загрози Україна не мала достатньої кількості засобів для боротьби з такими цілями.

«У нас не було достатньо інструментів для того, щоб ці швидкісні цілі знищувати. Але у нас є вже 60 компаній, які працюють над цим, і ми вирішимо це питання. Але нам для цього потрібен час», — зауважив він.

Президент наголосив, що Україна готова обмінюватися із союзниками власним досвідом протидії безпілотникам. Натомість Київ потребує технологій та допомоги у створенні засобів-перехоплювачів для реактивних БПЛА.

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Водночас, за словами Зеленського, для масштабного виробництва таких засобів недостатньо не лише технологій, а й фінансування.

«Недостатньо не тільки технологій, між нами кажучи, але й грошей, щоб виробляти тисячі дронів, щоб знищувати реактивні безпілотники. Саме тому ми ділимося нашими знаннями, але й вам потрібно щодня працювати. Тому ми говоримо про співпрацю», — зауважив Зеленський.

Раніше повідомлялося, що у російських реактивних «Шахедах» є деталі зі США, Китаю, Тайваню, Німеччини та Японії.

Ми раніше інформували, що російська окупаційна армія різко змінила тактику та розпочала цілеспрямовану кампанію зі знищення українських локомотивів і транспортних вузлів для повного блокування військової логістики та експорту.

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