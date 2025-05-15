Зеленський пояснив, що буде обговорювати українська делегація в Стамбулі

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні висловив скепсис щодо майбутніх переговорів із Росією в Стамбулі.

Про це повідомив глава держави під час пресконференції в Анкарі.

«Щодо адженти (порядку денного, — Ред.) мандату не буде. Припинення вогню номер один, тобто вони полетять. Хоча я досі вважаю, що Росія продовжує несерйозно ставитись до цих зустрічей», — заявив Зеленський.

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Глава держави вважає, що Росія не хоче закінчувати війну, але висловив сподівання, що «вони продемонструють хоч щось під час зустрічі».

Нагадаємо, Зеленський зробив заяву про російську делегацію.