Зеленський пояснив, що роблять українці у війні на Близькому Сході

Володимир Зеленський / © Getty Images

Світ зіткнувся з новим типом війни, до якого більшість держав виявилися системно неготові.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський у коментарі в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Глава держави зауважив, що хоча Близький Схід і раніше знав про загрози поодиноких ударів, нинішня інтенсивність конфліктів є безпрецедентною. Регіон розуміє небезпеку, проте системний підхід до протидії масованим нальотам безпілотників залишається критичною проблемою.

«Ми пам’ятаємо, в цьому регіоні час від часу відбувалися удари. Але такої війни дроново-ракетної не було. І безумовно для них це серйозний виклик. Самі по собі вони системно до цього — до масованих атак — не готові», — наголосив Зеленський.

За словами президента, країни регіону мають велику кількість аеробалістичних систем різних виробників, не лише американського. Однак досвід показує, що проти масових запусків «Шахедів» вони працюють інакше, ніж проти ракет.

В чому унікальність української системи захисту

Президент розповів про іронічну ситуацію: деякі держави, які мають сучасні системи ППО, раніше відмовлялися постачати їх Україні через страх ескалації. Тепер ці країни самі змушені застосовувати це озброєння на своїй території.

На фоні цього Україна вибудувала власну, унікальну мережу оборони, яку сьогодні визнає вся світова спільнота.

«Те, що є в Україні, це системність, якою сьогодні всі це визнають, якої немає в світі на сьогодні. Це єдина система, в якій є все. Система радіоелектронної боротьби, у нас це називається мала протиповітряна оборона», — підкреслив президент.

Він додав, що саме системний підхід до боротьби проти «Шахедів» є головним викликом зараз у світі, і на Близькому Сході всі розуміють масштаб цієї загрози.

Нова стратегія РФ на 2026 рік: масовість замість точності

Українська сторона детально аналізує виробничі плани ворога. За словами Зеленського, вже зараз спостерігається чіткий план у пріоритетах російського військово-промислового комплексу. Росія відходить від дорогого виробництва балістичних ракет на користь масовості безпілотників.

«Ми аналізуємо старі програми і аналізуємо сучасні програми на 2026-й рік.», — зазначив Зеленський.

Ця зміна стратегії агресора вимагає від світу та України нових рішень у сфері ППО та РЕБ, оскільки саме дрони стають основним інструментом масованих атак у сучасних конфліктах.

Українські фахівці на Близькому Сході

Проте українські фахівці на Близькому Сході вже захищають стратегічну інфраструктуру, енергетику та цивільне населення.

За словами президента, до Близького Сходу вирушили українські фахівці з ППО, а також засобів радіоелектронної боротьби.

Дата публікації 21:18, 27.03.26

Нагадаємо, раніше Зеленський також заявляв, що співпраця між Росією та Іраном у військовій сфері продовжує поглиблюватися. За його словами, Москва дедалі активніше підтримує іранський режим, зокрема передаючи технології та озброєння.

Глава держави зазначав, що якщо раніше взаємодія двох країн мала переважно політичний характер, то нині йдеться вже про більш практичну військово-технічну співпрацю. На думку Зеленського, така тенденція може призвести до подальшого загострення ситуації на Близькому Сході.

Президент також проводив паралелі з участю Північної Кореї у підтримці Росії під час війни проти України. Він припускав, що подібний сценарій може повторитися і щодо Ірану, коли одна з країн-партнерів надасть не лише зброю чи технології, а й військову присутність.

Крім того, Зеленський повідомляв, що у безпілотниках типу «Шахед», які застосовуються під час атак на Близькому Сході, фіксують компоненти з маркуванням «Зроблено в Росії». За даними української розвідки, російські деталі у таких дронах виявляли ще на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Президент наголошував, що подібні безпілотники використовуються не лише проти України, а й у конфліктах на Близькому Сході, зокрема під час атак на військові об’єкти та бази союзників США. На його думку, це свідчить про ширше поширення військових технологій та посилення загроз у регіоні.

До слова, найбільший у світі експортер нафти Saudi Aramco веде переговори з двома українськими компаніями, які займаються виробництвом дронів-перехоплювачів.

Переговори з українцями ведуть також представники влади Саудівської Аравії, які прагнуть якнайшвидше отримати системи захисту на тлі серії іранських атак на енергетичні об’єкти у Перській затоці.