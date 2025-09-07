Зеленський пояснив, що стане перемогою України у війні

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Збереження незалежності стане перемогою України у війні, яку розв’язав російський диктатор Володимир Путін.

На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський в інтервʼю ABC News.

Він наголосив, що мета Путіна у цій війні — повністю окупувати Україну, щоб знищити її. Поки ж він цього не зробив, стверджує український президент, перемагає Україна.

«Він [Путін], звичайно, хоче повністю нас окупувати. Для нього це перемога.І доки він не зможе цього зробити, перемога на нашому боці», — сказав Зеленський.

Український лідер визнав, що ця війна є болючою, бо приносить багато втрат, але додав, що це війна — за виживання.

«Вижити для нас — це перемога. Бо ми зберігаємо ідентичність, країну, незалежність», — підсумував він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський назвав масовану повітряну атаку РФ по Україні у ніч проти 7 вересня свідомим злочином та затягуванням війни.