Зеленський пояснив, що стане перемогою України у війні
Український лідер визнав, що ця війна є болючою, бо приносить багато втрат, але додав, що це війна — за виживання.
Збереження незалежності стане перемогою України у війні, яку розв’язав російський диктатор Володимир Путін.
На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський в інтервʼю ABC News.
Він наголосив, що мета Путіна у цій війні — повністю окупувати Україну, щоб знищити її. Поки ж він цього не зробив, стверджує український президент, перемагає Україна.
«Він [Путін], звичайно, хоче повністю нас окупувати. Для нього це перемога.І доки він не зможе цього зробити, перемога на нашому боці», — сказав Зеленський.
«Вижити для нас — це перемога. Бо ми зберігаємо ідентичність, країну, незалежність», — підсумував він.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський назвав масовану повітряну атаку РФ по Україні у ніч проти 7 вересня свідомим злочином та затягуванням війни.