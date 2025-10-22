Зеленський пояснив, за якої умови готовий до переговорів з РФ

Володимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

Україна готова до дипломатії та припинення вогню, але лише за умови збереження своєї територіальної цілісності, а не через поступки агресору.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном в рамках візиту до цієї країни.

За словами Зеленського, мало того, щоб закінчити агресію Росії і зупинити Путіна. Треба внеможливити «в будь-якому випадку і в будь-якому форматі» повторення агресії Росії. Саме для цього глава держави наголосив на важливості гарантій безпеки.

Реклама

«Ми говорили про це дві години з президентом США щодо тих чи інших кроків. Україна готова до переходу до дипломатії. Ми підтримуємо питання припинення вогню. Ми готові до дипломатії, але не за умов, що ми повинні звідкись виходити, даруючи агресору свою землю… Питання, безумовно, про домівки, про наших людей, про нашу історію, ідентичність», — сказав Зеленський.

Він запевнив, що Україна «готова до дипломатії», але не бачить цієї готовності у Росії. На думку Зеленського, Кремль просто імітує, що хоче закінчення війни, аби затягнути час.

«І всі ті дипломатичні потуги, які вона (Росія — Ред.) демонструє своїми дзвінками або меседжами, для того, щоб відкласти сильні рішення Америки і Європи, як то запровадження санкцій, або передачі чи продаж „Томагавків“ Україні. Таким чином вони просто відкладають безумовні рішення, які є елементами тиску на Росії. Коли Росія буде готова до дипломатії, ми це побачимо», — зазначив президент.

Нагадаємо, що за інформацією The Financial Times, Трамп з лайкою вимагав від Зеленського здати Донеччину, погрожуючи «знищенням».

Реклама

Публічно президент США закликав Україну і РФ «зупинитися» на лінії зіткнення і укласти перемир’я.

У відповідь голова МЗС країни-агресорки Лавров цинічно заявив, що «негайне припинення вогню в Україні означало, що більша частина країни залишається під владою „нацистів“». Таким чином, РФ відкинула пропозицію про замороження війни на лінії фронту.