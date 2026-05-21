Зеленський показав, як ЗСУ вгатили по "жирній" цілі в РФ за 800 км від кордону (відео)
Президент подякував Силам безпілотних систем та Силам спеціальних операцій за влучність.
Президент України Володимир Зеленський підтвердив удар по Сизранському нафтопереробному заводу у Росії.
Про це він написав у Телеграм.
«Ще одна наша далекобійна санкція проти російської нафтопереробки, і продовжуємо цей напрямок. Цього разу Сизранський НПЗ, відстань від нашого кордону — понад 800 кілометрів. Дякую воїнам Сил безпілотних систем та Сил спеціальних операцій за влучність. Слава Україні!» — зазначив президент.
У Самарській області Росії після атаки безпілотників загорівся Сизранський нафтопереробний завод. Губернатор регіону В’ячеслав Федорищев повідомив про двох загиблих, а також постраждалих унаслідок атаки на Сизрань.
За повідомленням Astra, місцеві жителі писали про пожежу в Сизрані після атаки. Згодом видання з посиланням на OSINT-аналіз заявило, що за кадрами очевидців встановлено займання саме на території Сизранського НПЗ. Над промзоною підіймався чорний дим.
Крім цього, Сили оборони України 19 травня та в ніч проти 20 травня завдали ударів по низці важливих об’єктів РФ, зокрема по НПЗ «Лукойл-Нижегородоргсинтез» і нафтоперекачувальній станції «Ярославль-3».