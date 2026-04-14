Зеленський покликав Мадяра на зустріч після перемоги над Орбаном: перші деталі

Президент України Володимир Зеленський / © Getty Images

Україна готова до побудови прагматичних і дружніх відносин із новим керівництвом Угорщини на засадах взаємної поваги.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Про вибір угорського народу та символізм

Коментуючи результати парламентських виборів в Угорщині, що відбулися 12 квітня, Зеленський наголосив на важливості добросусідства між народами.

«Угорський народ зробив свій вибір. У нас в Україні в цей день був Великдень — перемога світла над темрявою. Я думаю, що це дуже символічно», — зауважив глава держави.

Прагматизм і повага: формула нових відносин

Президент підкреслив, що Україна налаштована на тісну співпрацю з урядом Петера Мадяра, проте вона має ґрунтуватися на чітких домовленостях. Основа співпраці — прагматизм, дружні відносини та співробітництво. Ключовою умовою має бути повага одне до одного, що має посилити обидві країни.

Зеленський зазначив, що між українцями та угорцями зберігаються хороші стосунки, які необхідно підтримувати.

Запрошення до Києва: потягом чи через Німеччину?

Зеленський дав зрозуміти, що чекає на нового угорського прем’єра в Україні, щойно той буде готовий до візиту. Не минулося і без легкої іронії щодо логістики:

«Фрідріх (Мерц) запропонував їхати в Європу через Німеччину. А ми пропонуємо наш транспорт. Правда, це 11-12 годин (потягом), але ми чекаємо з радістю», — додав президент.

Ця заява свідчить про сподівання Києва на перезавантаження відносин із Будапештом після років напруженості за часів попереднього уряду.

Нагадаємо, 12 квітня в Угорщині відбулися вибори, на яких перемогла опозиційна сила Петера Мадяра, що ознаменувало завершення епохи Віктора Орбана. Ця зміна влади розглядається як шанс на розблокування стратегічно важливих для України рішень у межах ЄС та НАТО.