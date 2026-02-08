Зеленський назвав три умови для відродження українського села / © Unsplash

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв повернути людей в українські села і забезпечити там гідні умови проживання.

Про це глава держав написав у соцмережах.

Зеленський зауважив, що індустріалізація — не лише в Україні, але і в усьому світі.

«Це окремі потрібні програми, дотації для того, щоб там були виробництва. Я не впевнений, що найкращий варіант — державні підприємства по всіх селах. Тому що державними підприємствами треба комусь керувати, а держава як менеджер — не найкраща. Держава повинна давати кращі умови, щоб був приватний сектор», — сказав він.

На думку Зеленського, держава повинна давати кращі умови бізнесу, щоб був приватний сектор у селах.

Що може повернути людей у села?

«Я бачив країни, які відкривають спеціальні програми для сіл. І зазвичай це дотаційні речі, доти, поки це дійсно невигідно. А вигідно — це коли в державі є гроші й підприємства розростаються. І люди виїжджають за межу міст для того, щоб побудувати там підприємства», — зазначив президент.

За словами Зеленського, наразі вже існують кредитні програми, де умови для сільської місцевості вигідніші, ніж для міст, проте їх планують розширювати.

Проте головною проблемою залишається дефіцит кадрів.

«Щоб у селі було життя, треба, щоб була інфраструктура. Це правда. Ще до початку війни дуже амбітні були плани. Ми багато побудували доріг. Чесно, багато. Але недостатньо. Тому що будувалися центральні дороги. Тому треба побудувати інфраструктуру. Це повинна зробити держава. І треба спеціальні умови для підприємств, для приватного сектору, який може відкрити щось у селі», — розмірковує президент.

Зеленський пообіцяв, що відродження сіл — це питання часу.

«Раніше країну називали аграрною, тому зрозуміло, що в селі є що робити. Сільське господарство на високому рівні. Навіть із тимчасовою окупацією певних територій нашої держави врожай більше під час війни, ніж до. Люди намагаються робити все. Навіть землі менше, а врожаю більше. І навіть із тим, що блокували нам залізницю, морські шляхи тощо. А все одно об’єм продажу в Україні був більший. Тому село буде актуальним. Треба трішки часу», — підсумував він.

