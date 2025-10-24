- Дата публікації
-
Категорія
Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 356
- Час на прочитання
- 1 хв
Зеленський попередив про головну мету Путіна цієї зими
Володимир Зеленський розкрив головний зимовий план Путіна проти України.
Головною метою президента Росії Володимира Путіна — спричинити гуманітарну катастрофу в Україні цієї зими.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, під час зустрічі з Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером на Даунінг-стріт.
Український лідер підтримав позицію Кіра Стармера, зазначивши, що Москва не демонструє жодних намірів щодо припинення бойових дій. Свідченням цього є цілеспрямовані атаки Росії, спрямовані на параліч української енергетичної інфраструктури.
Зеленський наголосив на значенні міжнародної підтримки: «Ми не самотні в цій ситуації… з самого початку війни, але особливо зараз».
Нагадаємо, народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк заявив, що Україні слід відтермінувати початок опалювального сезону для заощадження дефіцитних запасів газу. Проблема з блакитним пальним виникла через зменшення видобутку внаслідок російських атак і через вичерпання грошей на контракти для закупівель газу.
Також російські атаки на газові сховища створили критичну ситуацію з енергозабезпеченням України, незважаючи на накопичений запас у 13,2 мільярда кубометрів. Як наслідок, країні терміново необхідно мобілізувати близько 2 мільярдів євро для форсованого додаткового імпорту газу.