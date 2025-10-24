ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
356
Час на прочитання
1 хв

Зеленський попередив про головну мету Путіна цієї зими

Володимир Зеленський розкрив головний зимовий план Путіна проти України.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

Головною метою президента Росії Володимира Путіна — спричинити гуманітарну катастрофу в Україні цієї зими.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, під час зустрічі з Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером на Даунінг-стріт.

Український лідер підтримав позицію Кіра Стармера, зазначивши, що Москва не демонструє жодних намірів щодо припинення бойових дій. Свідченням цього є цілеспрямовані атаки Росії, спрямовані на параліч української енергетичної інфраструктури.

Зеленський наголосив на значенні міжнародної підтримки: «Ми не самотні в цій ситуації… з самого початку війни, але особливо зараз».

Нагадаємо, народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк заявив, що Україні слід відтермінувати початок опалювального сезону для заощадження дефіцитних запасів газу. Проблема з блакитним пальним виникла через зменшення видобутку внаслідок російських атак і через вичерпання грошей на контракти для закупівель газу.

Також російські атаки на газові сховища створили критичну ситуацію з енергозабезпеченням України, незважаючи на накопичений запас у 13,2 мільярда кубометрів. Як наслідок, країні терміново необхідно мобілізувати близько 2 мільярдів євро для форсованого додаткового імпорту газу.

Дата публікації
Кількість переглядів
356
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie