Зеленський попередив про головну загрозу перед зимою: на що зробила ставку Росія

Володимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

Росія посилює ставку на удари балістичними ракетами напередодні зими, намагаючись створити додаткові проблеми для України на тлі дефіциту засобів протиракетної оборони. Найбільше Україні бракує ракет-перехоплювачів, здатних знищувати російську балістику, яка становить серйозну загрозу для енергетичної інфраструктури та цивільного населення.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в Гаазі під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном.

Реклама

«На балістику росіяни роблять ключову ставку в цій війні, особливо перед зимою», — наголосив глава держави.

Реклама

Зеленський подякував Нідерландам за новий пакет військової допомоги обсягом 500 млн євро, підготовка якого триває восени.

За словами президента, ця підтримка особливо важлива на тлі масованих російських атак на українську енергетичну систему та необхідності посилювати протиповітряну оборону.

Водночас він зазначив, що одним із головних дефіцитів України залишаються саме протибалістичні ракети, необхідні для перехоплення російських ракет. Їхня нестача ускладнює захист від ударів, якими Росія намагається виснажувати українську протиповітряну оборону напередодні холодного сезону.

Нагадаємо, що напередодні, 27 жовтня, Зеленський під час спілкування з журналістами також розповів про проблеми з постачанням ракет для американських систем протиповітряної оборони Patriot. За його словами, обсяги допомоги від США недостатні, щоб повною мірою захистити Україну від російських балістичних атак.

Реклама

Україна змушена постійно шукати додаткові боєприпаси для систем ППО в різних країнах світу. Як пояснив президент, нові ракети доводиться буквально щотижня збирати з доступних міжнародних джерел, щоб підтримувати оборону та рятувати життя українців.

Новини партнерів