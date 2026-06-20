Зеленський попередив про новий масований удар РФ: коли він буде

Зеленський попередив про новий удар РФ / © Офіс президента України

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Президент Володимир Зеленський закликав українців сьогодні вночі і найближчим часом особливо уважно ставитися до повітряних тривог.

Про це глава держави сказав у своєму традиційному відеозверненні за 20 червня.

Президент нагадав, що сьогодні вдень були нові російські удари по Україні «шахедами».

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«Від ранку протягом дня було більше 200 дронів. І хоча значну частину тих „шахедів“ збили, але, на жаль, були і влучання. Також були удари по Запоріжжю — на жаль, є загиблі. Були удари по Донеччині, Сумщині, Харківщині, по Дніпровщині. Зараз нова тривога у Києві», — зазначив він.

Зеленський закликав сьогодні вночі та найближчим часомособливо уважно ставитись до повітряних тривог, бо росіяни підготувались до нового масованого удару.

Нагадаємо, Володимир Зеленський висунув ультиматум Лукашенкові.

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