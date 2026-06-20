ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
728
Час на прочитання
1 хв

Зеленський попередив про новий масований удар РФ: коли він буде

Зеленський попередив, що росіяни підготувалися до масованого удару.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Коментарі
Зеленський попередив про новий удар РФ

Зеленський попередив про новий удар РФ / © Офіс президента України

Президент Володимир Зеленський закликав українців сьогодні вночі і найближчим часом особливо уважно ставитися до повітряних тривог.

Про це глава держави сказав у своєму традиційному відеозверненні за 20 червня.

Президент нагадав, що сьогодні вдень були нові російські удари по Україні «шахедами».

«Від ранку протягом дня було більше 200 дронів. І хоча значну частину тих „шахедів“ збили, але, на жаль, були і влучання. Також були удари по Запоріжжю — на жаль, є загиблі. Були удари по Донеччині, Сумщині, Харківщині, по Дніпровщині. Зараз нова тривога у Києві», — зазначив він.

Зеленський закликав сьогодні вночі та найближчим часомособливо уважно ставитись до повітряних тривог, бо росіяни підготувались до нового масованого удару.

Нагадаємо, Володимир Зеленський висунув ультиматум Лукашенкові.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
728
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie