Зеленський попередив про підготовку Росією нових атак на Україну

Президент України Володимир Зеленський / © Офіс президента України

Росія готує нові удари по Україні, тому захист неба від балістичних ракет є пріоритетом номер один для держави. Україна вже очікує на нові пакети допомоги, що міститимуть критично важливе обладнання для енергетики та оборони.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні після повернення з Мюнхенської безпекової конференції.

Захист від балістики — пріоритет на зиму

Президент наголосив, що загроза ракетного терору залишається високою, тому основні зусилля в Мюнхені були спрямовані на отримання специфічних засобів ППО.

«Головне — ракети для ППО, для захисту від балістики. Це питання номер один протягом усієї цієї зими. Ми говорили про це фактично з кожним лідером, які нам можуть дійсно допомогти», — підкреслив Зеленський.

Зокрема, він відзначив важливість перемовин із держсекретарем США Марко Рубіо, висловивши очікування на швидку реалізацію домовленостей, адже ППО — це «щоденна потреба».

Підготовка до ударів по енергетиці

Зеленський також дав зрозуміти, що Україна готується до відновлення після можливих нових атак на енергосистему. Вже наступного тижня очікуються конкретні кроки щодо постачання енергетичного обладнання.

Нові енергетичні пакети: робота над отриманням техніки для швидкого відновлення після ударів.

Захист інфраструктури: координація з партнерами щодо зміцнення об’єктів генерації та розподілу.

«Наступного тижня ми очікуємо зустрічі та роботу заради нових енергетичних пакетів. Це стосується і відновлення після ударів, необхідного обладнання», — резюмував Глава держави.

Варто зазначити, що останніми днями Росія посилила використання балістичного озброєння та дронів-камікадзе для виснаження української системи ППО. На тлі холодів енергетична інфраструктура залишається головною ціллю для терористичних атак Кремля.