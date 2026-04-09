Зеленський попередив про потенційний дефіцит пального в Україні: головна проблема — дизель

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що головним ризиком на паливному ринку наразі є можливий дефіцит дизеля. За його словами, ситуація пов’язана з нестабільністю постачання через події на Близькому Сході, однак держава вже працює над тим, щоб уникнути проблем.

Про це Зеленський заявив під час брифінгу.

«Ми всі сьогодні в такій ситуації через блокування Ормузької протоки. Зараз вона відкривається, але незрозуміло, в яких обсягах буде постачання. Домовляємось наперед з деякими постачальниками, адже в нас посівна, в нас ЗСУ, люди. Головна проблема наразі — це дизель», — зазначив глава держави.

Він також додав, що уряд разом із постачальниками пального намагається стримувати ціни, зокрема на бензин, який уже продемонстрував різке зростання. За словами президента, орієнтиром залишається межа до 100 гривень за літр.

Зеленський підкреслив, що влада веде переговори з міжнародними партнерами та готує наперед домовленості, щоб забезпечити стабільні постачання пального для потреб армії, аграрного сектору та населення.

Напередодні прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що ціни на бензин в Україні почнуть поступово знижуватися. За її словами, вже 8 квітня окремі мережі АЗС, зокрема державна «Укрнафта», почали коригувати вартість у бік зменшення.

Водночас енергетичний експерт Сергій Куюн попереджав, що у квітні ціна на дизель може зрости до 100 грн за літр. Водночас він зазначав, що дефіциту пального на заправках, ймовірно, не буде.

Станом на ранок 9 квітня ситуація на ринку дещо стабілізувалася: ціни на бензин почали знижуватися. У середньому літр А-95 коштує близько 74 гривень.