Укрaїнa
210
1 хв

Зеленський попередив про російські провокації з полоненими: що задумала РФ

Зеленський розкрив план РФ: через "фейкові" відео вон хочуть зірвати обміни.

Дмитро Гулійчук
Крайній обмін полоненими 2 жовтня

Росія готує провокації за участю українських військовополонених.

Про це розповів президент Володимир Зеленський у розмові з журналістами.

Глава держави запевнив, що робота над обмінами триває. Складні перемовини щодо списків полонених проводить секретар РНБО Рустем Умєров. З російської сторони — помічний Путіна Володимир Мединський.

За даними Служби зовнішньої розвідки України, росіяни хочуть наповнювати списки українців на обмін тільки зі свого боку, незважаючи на запит Києва. Також РФ планує привозити деяких полонених в Білорусь, примушувати їх записувати відеозвернення до батьків, немов українська влада не забирає.

«Готуються такі російські провокації. Це просто спроба тиску на нас. Але ми робимо все, щоб були реалізовані всі попередні домовленості про обміни, а йшлося про різні етапи обмінів. Працюємо, щоб повернути всіх наших людей додому», — запевнив Зеленський.

Нагадаємо, що 2 жовтня в результаті обміну вдалося звільнити 185 українських захисників і 20 цивільних.

