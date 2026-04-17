Зеленський попередив про російську загрозу з Білорусі: що відомо

Президент України Володимир Зеленський

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Президент України Володимир Зеленський повідомив про підвищення активності Збройних Сил на території Білорусі та чергові спроби Росії втягнути сусідню державу у війну проти України.

Про це глава держави повідомив у Telegram після доповіді головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського.

Зеленський зазначив, що було зафіксовано спроби окупантів провести перегрупування сил для компенсації значних втрат особового складу. Президент також повідомив, що за даними розвідки, у прикордонних районах Білорусі зараз активно розбудовують дороги у напрямку до українського кордону та готують артилерійські позиції.

Реклама

«За даними розвідки, у прикордонні Білорусі відбувається розбудова доріг до території України та налагодження артилерійських позицій. Вважаємо, що Росія вкотре пробуватиме втягнути у свою війну Білорусь», — підкреслив Зеленський.

Глава держави також наголосив, що фактичне керівництво Білорусі буде застережено через відповідні канали та наголосив Україна готова жорстко захищати свою незалежність.

«Доручив відповідними каналами застерегти фактичне керівництво Білорусі щодо готовності України захищати свою землю та незалежність. Характер та наслідки нещодавніх подій у Венесуелі повинні стримувати керівництво Білорусі від помилок», — додав президент.

Росія втягує Білорусь у війну проти України

Раніше повідомлялося, що Росія розпочала будівництво в Білорусі баз наземного управління для ударних дронів великої дальності, щоб посилити атаки на Україну та скоротити час підльоту до українських міст. Як повідомляє видання Forbes, Кремль планує звести чотири такі станції, що, за попередженням Зеленського, свідчить про дедалі більше залучення Білорусі у війну на боці агресора.

Реклама

Військовий експерт та радник міністра оборони Сергій «Флеш» Бескрестнов спростував цю інформацію. Він зазначив, що медіа викривили заяву Володимира Зеленського: 23 березня президент звітував про знищення чотирьох пунктів управління БпЛА в Білорусі, проте наразі існує загроза, що РФ може їх відновити.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.