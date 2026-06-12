Президент України Володимир Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський закликав громадян бути особливо уважними до сигналів повітряної тривоги.

Про це глава держави повідомив у звернені 12 травня.

«Обов’язково кожного дня і сьогодні, і наступними днями, будь ласка, звертайте увагу на повітряні тривоги», — наголосив президент.

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Зеленський підкреслив, що замість миру Росія обирає ракети, та закликав українців «берегти життя».

«Ми розуміємо, з ким маємо справу і на що розраховують в Росії. Замість миру вони обирають ракети. Жодних інших карт у них немає. Ми маємо розраховувати на свою силу, свою уважність. Обов’язково бережіть життя!», — додав глава держави.

Раніше в Повітряних силах застерігали про підвищену загрозу протягом доби. За наявною інформацією, російські війська можуть здійснити пуск балістичної ракети середньої дальності «Орешнік».

«Протягом доби існує висока імовірність застосування противником балістичної ракети середньої дальності із полігону „Капустин Яр“. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!», — наголосили в ПС.

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