Зеленський попередив українців про посилення російських атак

Президент України Володимир Зеленський / © Getty Images

Реклама

Президент України Володимир Зеленський заявив про ослаблення президента Росії Володимира Путіна. На тлі цих процесів глава держави попередив про ризик посилення ворожих атак.

Про це Зеленський сказав журналістам.

За словами українського лідера, російський диктатор поступово втрачає свої позиції — як у політичному вимірі, так і на фронті.

Реклама

«Путін стає слабким, слабшає. Слабше і політично, і на полі бою, і фізично. І тому може посилювати удари по нас, по наших людях, ракетами і дронами», — попередив Зеленський.

Також глава держави закликав українців не нехтувати сигналами тривоги та перебувати в укриттях.

«Користуйтесь, будь ласка, укриттями. Я вас дуже прошу, дуже. Слава Україні!» — сказав президент.

Нагадаємо, напередодні очільник МЗС Росії Лавров пригрозив Україні регулярними масованими ударами у відповідь на атаки дронами на Москву, назвавши це виконанням завдань Путіна. Деталей щодо цілей чи термінів атак міністр не озвучив.

Реклама

Зауважимо, у ніч проти 19 червня РФ підняла в небо чотири бомбардувальники Ту-22М3 з аеродрому «Оленья», які здійснювали переліт до «Енгельс-2» для спорядження ракетами Х-22 та Х-32. Моніторингові канали оцінювали ситуацію як передислокацію, проте через активність пунктів управління не виключали ймовірність бойового вильоту.

Новини партнерів