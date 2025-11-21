Зеленський обговорив із США "мирний план" закінчення війни в Україні: про що домовилися

Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом та міністром Сухопутних військ США Деніелом Дрісколлом, обговоривши американські пропозиції щодо закінчення війни. Українська сторона позитивно оцінила готовність до спільної роботи, домовившись про подальший формат взаємодії.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своїй заяві після майже годинної розмови з представниками американської сторони.

За словами президента, під час діалогу обговорили «багато деталей із пропозиції американської сторони для закінчення війни». Метою України є «зробити подальший шлях достойним і дійсно ефективним для досягнення тривалого миру». Ключовим результатом зустрічі стала домовленість про спільну роботу.

«Домовилися, що разом з Америкою та Європою працюватимемо на рівні радників, щоб шлях до миру став дійсно працездатним», — заявив Зеленський.

Президент України підкреслив, що Київ позитивно сприймає ініціативи, спрямовані на припинення кровопролиття, якщо вони є реалістичними:

«Україна завжди поважала та поважає прагнення Президента Трампа закінчити кровопролиття, і ми сприймаємо позитивно кожну реалістичну пропозицію», — йдеться у заяві.

Зеленський висловив вдячність американській стороні за увагу та готовність працювати разом, а також повідомив, що команди домовилися «бути на постійному зв’язку» та готові працювати у форматі 24/7.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що країна переживає один з найважчих моментів історії. За його словами, тиск на Україну є найважчим, і держава опинилася перед дуже складним вибором.

Також Україна та США розпочали роботу над пунктами потенційного плану закінчення війни. Після зустрічі з міністром Сухопутних військ США Деніелом Дрісколлом Володимир Зеленський повідомив, що сторони обговорили етапність мирного процесу, формати діалогу та нові можливості для дипломатії, підкресливши важливість спільних зусиль і підтримки партнерів.