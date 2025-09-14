Зеленський потішив новинами з фронту: що відомо про успіхи ЗСУ

Володимир Зеленський. / © Офіс президента України

Українська Збройні сили мають хороші результати в Сумській області. Військові рухаються у бік російського кордону.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у традиційному вечірньому відеозверненні.

"Є хороші результати у прикордонні Сумщини. Наші підрозділи продовжують просуватися в бік державного кордону України", - заявив Зеленський і подякував воїнам 225-го окремого штурмового полку та 71-ї єгерської бригади.

За словами глави держави, окупаційні війська зазнають значних втрат у Куп’янську в Харківській області, а також на Донеччині.

“Продовжуємо діяти на Добропільському напрямку. Важливо, що російські штурми - відбиваються хлопцями", - сказав Зеленський.

Також президент особливу вдячність висловив воїнам 1-го, 225-го та 425-го окремих штурмових полків, а також 79-ї та 82-ї десантно-штурмових бригад.

Нагадаємо, вчора Генштаб повідомив, що ситуація у Куп’янську Харківської області та його околицях залишається під контролем Збройних сил України. Своєю чергою, окупанти роблять спроби накопичуватися на північних околицях міста. Вихід із трубопроводу, який ворог використав для переміщення особового складу до міста, також контролює українська армія.