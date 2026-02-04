Зеленський повідомив, де найкритичніша ситуація зі світлом і теплом

Відключення світла. / © Associated Press

Ситуація в енергетиці країни після масованих ударів РФ, зокрема вночі 3 лютого, надзвичайна. У Києві досі тисяча будинків не мають опалення. У кількох регіонах складна ситуація з електропостачанням.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Станом на сьогодні найбільш складна ситуація в Києві та області, у Харкові та області, на Сумщині, Полтавщині. Важко і в інших областях центральної України. Зокрема, на Дніпровщині та Черкащині», — повідомив глава держави.

За словами президента, понад 1100 багатоквартирних будинків у кількох районах столиці без опалення.

«По кожному такому будинку має бути відповідь по чіткому терміну відновлення постачання тепла й гарантованому забезпеченню людей можливостями обігріву й підтримки», — наголосив президент.

Атака 3 лютого

Вночі проти 3 лютого Росія здійснила потужний комбінований удар із застосуванням ракет різних типів повітряного, наземного базування та ударних БпЛА. Загалом було зафіксовано 521 засіб повітряного нападу. Зокрема, чотири “Циркони”. Сили ППО знищили 38 ракет та 412 дронів.

РФ знову вдалася до чергового масованого удару по енергетиці України. Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба повідомив, що Київ, Харків і область стали головними цілями російської атаки.

У Києві без опалення залишилися понад 1100 житлових будинків. Найскладніша ситуація виникла у Дарницькому та Дніпровському районах, бо Дарницька ТЕЦ зупинилася після масованої атаки. Саме ця станція спеціалізується на виробництві тепла для населення.

У Харкові росіяни масовано вдарили по енергетиці. Через обстріл одна з ключових ТЕЦ міста зазнала суттєвих пошкоджень, а тому з систем опалення понад 800 багатоповерхівок довелося зливати воду. Без опалення залишилися майже 105 тисяч мешканців.