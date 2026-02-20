Зеленський повідомив про успіхи ЗСУ на південному фронті та деокупацію територій

Володимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

Президент України Володимир Зеленський заявив про успіхи Сил оборони на фронті. Він зазначив, що українським військовим вдалося деокупувати територію площею 300 квадратних кілометрів.

Про це повідомляє France24.

Зеленський не уточнив конкретні терміни, протягом яких було досягнуто вказаних результатів, та не назвав звільнені населені пункти. Проте він наголосив на ефективній роботі всіх підрозділів, залучених до операцій.

Реклама

«Я не буду вдаватися в подробиці, але сьогодні я можу привітати нашу армію, перш за все, всі сили оборони, тому що на сьогоднішній день звільнено 300 квадратних кілометрів», — повідомив Зеленський.

Інформаційне агентство AFP зазначає, що наразі не має можливості незалежно підтвердити дані про масштаби звільнених територій. Водночас у мережі активно обговорюють технічні аспекти ведення бойових дій.

Зокрема, військові блогери припускають, що певним успіхам української армії могло сприяти масове відключення терміналів супутникового зв’язку Starlink уздовж лінії фронту. За цією версією, власник мережі Ілон Маск міг обмежити роботу терміналів після отримання відповідних запитів.

Нагадаємо, Володимир Зеленський до останнього вважав повномасштабне вторгнення Росії неможливим.

Реклама

Раніше Володимир Зеленський назвав головну перешкоду для миру.