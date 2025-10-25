Зеленський повідомив, коли в Україні мають з’явитися перші літаки Gripen

Gripen / © Associated Press

Перші з 150 літаків Gripen, які пообіцяла Швеція, мають зʼявитися в Україні наступного року.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Telegram.

«Разом зі Швецією Україна значно збільшить свою бойову авіацію. Це амбітне завдання, і його треба виконати. Зараз історичний крок — домовленість зі Швецією про бойові літаки „Гріпен“, і це хороший вибір. Ми розраховуємо на 150 таких літаків для України, і перші мають зʼявитися наступного року», — написав він у телеграмі.

Зеленський додав, що Gripen для України — частина гарантій безпеки.

«І такої масштабної угоди щодо бойової авіації для України ще не було. Історичне досягнення. Працюємо, щоб повністю реалізувати», — додав він.

Нагадаємо, 22 жовтня, президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон підписали двосторонні документи, які передбачають постачання 100–150 винищувачів Gripen серії Е.

Ця серія винищувачів лише починає вироблятися, а їх передавання, за словами шведського прем’єра, «дозволить побудувати дуже серйозні Повітряні сили в Україні, які стануть частиною великої родини систем винищувачів».