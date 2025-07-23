Зеленський повідомив, коли відбудеться новий обмін полоненими

Володимир Зеленський. / © Associated Press

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Україна готує новий обмін полоненими з агресоркою Росією. Наразі розпочалися необхідні для цього процедури.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення.

"Саме зараз уже почались необхідні процедури для нового обміну. Ми завтра чекаємо на наших людей. Я дуже сподіваюсь, що все вдасться", - наголосив глава держави.

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За його слів, завдяки партнерам Київ намагається забезпечити звільнення. Зокрема, цивільних заручників і повернення українських дітей, які були викрадені Російською Федерацією.

Нагадаємо, днями президент заявив, що Україна працює над ще одним обміном полоненими. Київ продовжує виконувати домовленості минулої зустрічі в Стамбулі, наголосив Зеленський. Втім, тоді конкретних термінів не було озвучено.

Зауважимо, що в Кремлі називають “дуже важкою” тему українського врегулювання. Мовляв, “досягнення домовленостей щодо обміну чи повернення тіл – це вже результат”. За словами речника диктатора РФ Дмитро Пєскова, “доведеться багато попрацювати” перш ніж говорити про можливість зустрічей двох сторін “на високому та вищому рівнях”.

Дата публікації 14:47, 21.07.25 Кількість переглядів 45 Третій раунд переговорів? Зеленський зробив заяву