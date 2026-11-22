Місце влучання у Димері / © ДСНС

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У Димері на Київщині, де російський безпілотник влучив у 5-поверхівку, досі нема інформації про 10 людей. Станом на цей час відомо, що загинули чотири людини.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час традиційного вечірнього відеозвернення за 22 листопада.

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Він підтвердив, що у Димері на Київщині вдалося врятувати дитину з-під завалів. Зараз хлопчику надають необхідну допомогу.

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За словами президента, рятувальна операція триває весь день. Немає досі інформації про 10 людей. Станом на цей час відомо, що загинули вже чотири людини.

«По цьому будинку влучив російський „шахед“ — фактично розніс підʼїзд. Рятувальні роботи вести складно через постійні нові повітряні тривоги, нову загрозу. На місці достатньо сил, достатньо засобів рятувальників: більш ніж 130 людей залучені до робіт. Операція у Димері триватиме, поки не буде встановлена вся інформація по кожному прізвищу», — пообіцяв Зеленський.

Крім того, президент розповів про удар у Вишневому, де росіяни влучили по звичайному продуктовому магазину. Внаслідок атаки три людини загинули, тринадцять поранені. У Білоцерківському районі «шахед» влучив по будинку.

«Постійний російський терор, постійні знущання від цих п*кидьків, і на весь цей терор будуть їм наші цілком справедливі відповіді», — запевнив Зеленський.

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Удар по Димеру і Вишневому: останні новини

Нагадаємо, що сьогодні, 22 листопада російські війська завдали удару по селищу Димер під Києвом. Російський дрон влучив у житловий 5-поверховий будинок.

Наразі відомо, що серед чотирьох загиблих — жінка 1978 року народження і 18-річний хлопець.

Крім того, ще близько 10 людей не виходять на зв’язок, а місцеві мешканці чекають звісток про своїх близьких. Біля будинку зібралося багато людей, які чекають на звістки про своїх рідних і друзів. Більшість із них неохоче спілкується з журналістами.

Крім того, сьогодні у Вишневому внаслідок удару РФ по продуктовому магазину загинули троє людей, ще щонайменше 15 дістали поранення.

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