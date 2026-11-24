Володимир Зеленський / © Associated Press

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Україна очікує великий пакет ракет AIM для захисту неба від російських атак. Водночас передача майже 50 ракет для систем ППО Patriot зараз залежить від остаточного рішення США.

Про це президент України Володимир Зеленський розповів під час спілкування з медіа.

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Президент подякував партнерам за вже підписаний серйозний пакет ракет AIM у межах програми PURL. За словами Зеленського, ці боєприпаси необхідні для винищувачів F-16 та систем ППО NASAMS, які допомагають збивати ворожі дрони й ракети під час масованих атак.

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Глава держави додав, що Україна розраховує отримати це озброєння. Водночас питання щодо протибалістичних ракет для систем Patriot ще не закрите. За словами президента, у США є договір на 48 ракет, проте документ поки не підписав міністр оборони США Піт Гегсет.

«На жаль, Гегсет поки що це не підписав, тому це залежить виключно від нього. Ми розраховуємо на ці ракети. Ну, а якщо там хочуть 60 передати — ми тільки за», — заявив Зеленський.

Нагадаємо, українська розвідка дізналася, що Росія готує нові удари. Президент Володимир Зеленський закликав українців не ігнорувати повітряні тривоги, а міжнародних партнерів — посилити протиракетну оборону України.

До слова, Росія значно збільшила виробництво балістичних ракет — тепер одну виготовляють приблизно кожні п’ять годин. При цьому Москва намагається ще більше прискорити випуск зброї, якою б’є по українських містах та енергетиці.

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