Зеленський повідомив про дві версії відкритого листа до Путіна і розкрив, яким був перший

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський розповів, що було дві версії відкритого листа очільнику РФ Володимиру Путіну. І перший варіант був значно жорсткішим.

Про це Зеленський сказав в інтерв’ю Sky News.

Під час розмови журналістка запитала Зеленського, чи була перша версія листа грубою.

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«Ви не читали першу версію», — відповів президент із посмішкою.

На уточнення, чи хоче він поділитися змістом першого варіанту, Зеленський сказав: «Ні, ні. Але він майже одразу відкинув листа».

Президент пояснив, що зробив звернення відкритим, оскільки не був упевнений, чи Путін узагалі його прочитає.

«Я надіслав листа відкрито, бо не знаю, чи він прочитає його чи ні. Відкритий лист означає, що він має відповісти нам», — зазначив Зеленський.

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Росія ізолювала своє суспільство від правди про війну

За словами президента, важливо було донести правду і до російського суспільства.

«Їхнє суспільство живе в якомусь фантастичному світі: що вони нібито не нападали, що це не агресивна війна, що вони захищають якихось російськомовних людей. Це несерйозно», — сказав він.

Глава держави наголосив, що Росія фактично ізолювала своїх громадян від альтернативної інформації.

«Вони заблокували Інтернет і зробили багато різного. У нас не так багато можливостей передавати сигнали цій країні — країні-агресору», — заявив президент.

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Зеленський підкреслив, що саме Росія розпочала війну проти України і має її припинити.

«Вони принесли цю велику війну до нашої країни. Вони мають зупинитися», — наголосив він.

Увага міжнародної спільноти до війни в Україні

Президент також пояснив, що відкритий лист був спробою привернути увагу міжнародної спільноти до війни в Україні, попри інші глобальні кризи.

«Для мене було дуже важливо, щоб американці не забули про нас. Я розумію всі виклики на Близькому Сході, але це найбільша війна за останні 80 років у Європі», — сказав Зеленський.

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За його словами, усі війни потрібно зупиняти якомога швидше.

«Ми не можемо розставляти пріоритети між війнами. Якщо ми говоримо про війни — їх потрібно завершувати максимально швидко», — додав президент.

Лист Путіну: що відомо

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський написав відкритого листа Путіну та запропонував зустріч, щоб закінчити війну. Пропозицію Путін відкинув. А от лист прочитав двічі — сказав сам диктатор на економічному форумі в Петербурзі.

Раніше речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що президент України Володимир Зеленський міг просто передати лист Путіну, а не повідомляти про це привселюдно.

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Тим часом війна входить у нову фазу після ударів по НПЗ. Українські далекобійні удари дедалі сильніше б’ють по ключових елементах російської воєнної машини — нафтовій інфраструктурі, тіньовому флоту та логістиці.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: “КРИМ У ПАСТЦІ!!! ЦЕ ЛОГІСТИЧНИЙ ЛОКДАУН / ТСН.Тиждень 07.06.26”

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