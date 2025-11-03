Нові контракти для військових ЗСУ: Зеленський повідомив про підготовку

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

Президент України Володимир Зеленський анонсував розробку нових форматів контрактів для військовослужбовців.

Про це він заявив під час брифінгу 3 листопада.

За словами глави держави, Міністерство оборони працює над запровадженням контрактів тривалістю на один, два, три та п’ять років служби. Більше деталей щодо умов підписання мають оприлюднити згодом.

Реклама

Зеленський також відзначив, що уряд отримав «позитивні сигнали щодо підвищення зарплат для військовослужбовців».

На запитання журналістів, чи стосуватиметься це підвищення тих, хто вже служить, президент пояснив, що йдеться про мотиваційні заходи для збереження особового складу у війську після можливого перемир’я або завершення війни.

Нагадаємо, також український президент Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами, підбиваючи підсумки засідання Ставки, розповів про ситуацію на ключових напрямках. Покровський напрямок став найгарячішою точкою фронту.

Раніше йшлося про те, що битва за Покровськ набирає обертів. В ISW повідомили, як змінилася ситуація.