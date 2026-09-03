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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Зеленський повідомив про зустріч із командою Трампа у Києві: що відомо

Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує представників президента США Дональда Трампа в Києві найближчими днями.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Зеленський повідомив про зустріч із командою Трампа у Києві: що відомо

Володимир Зеленський / © Офіс президента України

Україна готується до зустрічі в Києві з представниками президента США Дональда Трампа. Попередні дати вже узгоджені, а американська сторона також планує зустріч у Москві.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

За словами глави держави, він провів нараду з українською командою, яка займається переговорами з представниками американського президента.

«Фактично 24/7 ми з ними в комунікації і зараз готуємось до зустрічей. Є попередні дати. Розраховуємо побачити представників президента Америки тут, у Києві», — сказав Зеленський.

Він додав, що українська сторона вже отримала підтвердження від американців щодо майбутніх зустрічей у Москві та Києві.

«Ми розраховуємо на зустріч у найближчі дні. Це дуже важливо. Важливо, щоб Америка була й надалі активною. Готові до зустрічей із ними в Україні — на рівні, змістовно», — зазначив президент.

Зеленський переговорив із міністром закордонних справ Індії

Окремо президент повідомив про розмову з представником Індії. Міністр закордонних справ країни відвідав Україну.

Зеленський наголосив, що такі впливові держави можуть посилити дипломатичні зусилля для завершення війни.

«Позиція Індії чітка: має бути закінчення війни, а не намагання Путіна зробити цю війну безкінечною», — заявив глава держави.

Під час зустрічі сторони, зокрема, обговорили безпеку продовольчого експорту в Чорному морі, який, за словами Зеленського, страждає через російську агресію.

Президент також заявив про необхідність не обмежуватися дипломатичними заявами та переконаннями, а використовувати економічні інструменти, які можуть впливати на Росію.

«Треба діяти, і не тільки заявами, і не тільки переконаннями, але й необхідними економічними інструментами, які мають вплив на агресора», — сказав Зеленський.

За його словами, Україна готує відповідні зустрічі на вересень, щоб домогтися відчутних економічних наслідків для Росії.

Нагадаємо, раніше очільник МЗС України натякнув на важливий поворот у переговорах. Андрій Сибіга сказав, що Україна може вийти на новий етап мирних переговорів. Вже найближчим часом очікується нова динаміка у переговорному процесі.

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