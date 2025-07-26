Зеленський повідомив, що наступ Росії зупинено на Сумщині: подробиці

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Збройні сили України зупинили наступ російських військ у Сумській області.

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

«Подякував Головкому за те, що вдалося зірвати російський план щодо Сумщини. Хоча цей наш регіон залишається одним із пріоритетних напрямків для ворога, наші сили незмінно блокують російські спроби просунутися вглиб Сумської області з прикордоння. Є за тиждень також результати в поповненні обмінного фонду для України. Продовжуємо діяти і на російській території», — зазначив він.

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Напередодні після тривалих боїв ЗСУ звільнили Кіндратівку.

Нагадаємо, Зеленський у розмові з пресою ввечері 27 травня підтвердив підготовку Росією наступу на Сумщину. Для цього, за його словами, на Курщині зосереджені «найсильніші та найбільші підрозділи» та під кордоном триває накопичення військ. Їхня чисельність на Сумському напрямку вже становить понад 50 тисяч, проте «для будівництва буферної зони» вглиб України на 10 км росіянам бракує можливостей, вважає український лідер.

Керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони України Андрій Коваленко також ставить під сумнів реальні наступальні можливості окупантів. З його слів, російська пропаганда традиційно їх «надуває, щоб затерти реальність».

На думку співзасновника проєкту DeepState UA Руслана Микули, нинішні територіальні здобутки РФ на Сумщині не є «великим успіхом» з огляду на чисельність їхнього угрупування. За його оцінкою, цілю росіян насамперед є село Юнаківка, що має для них стратегічне значення.

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