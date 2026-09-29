Президент Володимир Зеленський / © Associated Press

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Україна отримала новий пакет ракет для систем NASAMS. Президент Володимир Зеленський заявив, що пакет уже надійшов до країни, а партнери продовжують обговорювати постачання ракет для комплексів Patriot.

Про це Зеленський повідомив у зверненні 29 вересня.

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«Напередодні в Україну зайшов пакет ракет для „насамсів“. Дякую. Дуже хороший пакет. З усіма партнерами ми говоримо, щоб були необхідні ракети і для „петріотів“», — сказав президент.

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За словами Зеленського, потреба в посиленні протиповітряної оборони залишається актуальною на тлі масштабних атак безпілотниками. Він зазначив, що лише за 29 вересня Україна зіткнулася з понад сотнею дронів.

«За цей день від ранку було більше сотні дронів, станом на шосту вечора — 29 реактивних, і з них 18 було збито. Більшість звичайних „шахедів“ збиті», — заявив глава держави.

Україна очікує нові рішення щодо ППО

Зеленський повідомив, що вже цього тижня Україна проведе нові переговори з партнерами щодо протиповітряної оборони та подальшої військової підтримки.

«Ми готуємо нові перемовини, зокрема щодо ППО та подальшої підтримки України. Перемовини вже на цьому тижні», — сказав президент.

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Він також подякував партнерам, які, за його словами, виконують домовленості та постачають протиракети для української ППО.

Бельгія передасть Україні ще три F-16

Окремо Зеленський повідомив про рішення Бельгії щодо винищувачів F-16. За його словами, Україна має отримати ще три літаки до кінця цього року.

«Є також сьогодні рішення Бельгії щодо F-16. Ми отримаємо в цьому році ще три літаки, це посилить, зокрема, наш захист неба: бойова авіація використовується сьогодні для збиття „Шахедів“», — заявив президент.

Україна очікує новий транш від ЄС

Зеленський також подякував Єврокомісії та Європейському Союзу за підготовку чергового рішення щодо фінансової підтримки України.

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За його словами, минулого тижня Україна отримала 3,3 млрд євро на зброю. Найближчими днями Київ очікує від Брюсселя ще одну фінансову новину — цього разу щодо бюджетної підтримки.

«Минулого тижня ми отримали 3,3 млрд євро на зброю, а найближчими днями ми очікуємо ще хорошу фінансову новину від Брюсселя — саме бюджетну підтримку, ще один транш», — сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський зробив заяву про захист України. За його словами, для цього протягом зими необхідний пакет із 300 ракет до систем Patriot.

Тим часом верховна представниця ЄС з питань зовнішньої політики Кая Каллас заявила, що Європейський Союз допоможе Україні в підготовці до майбутньої зими.

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