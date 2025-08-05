Зеленський повідомив, скільки зібрано грошей на закупівлю американської зброї

Президент України Володимир Зеленський / © ТСН

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Понад мільярд доларів надали європейські партнери України, члени НАТО, на закупівлю американської зброї.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про це під час розмови з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте 5 серпня.

«За два дні маємо вже понад мільярд доларів від наших європейських партнерів, членів НАТО, на закупівлю американської зброї. Це свідчення того, що NSATU працює, а рішення Гаазького саміту Альянсу реалізується. Подякував Марку за це», — повідомив Зеленський.

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Марк Рютте також розповів про роботу з іншими країнами, які готові долучитися до цієї ініціативи.

«Обговорили також дипломатичну роботу з партнерами для збільшення співпраці та підтримки України. Є хороші пропозиції. Будемо реалізовувати», — додав президент.

Раніше вже йшлося про те, що три країни, а саме Швеція, Норвегія та Данія, внесуть до проєкту, який очолює НАТО, близько 500 млн доларів. Ці кошти спрямують на постачання американської зброї, зокрема ракет Patriot, щоб Україна могла продовжувати захищатися від Росії.

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