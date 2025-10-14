Зеленський позбавив українського громадянства низку посадовців

Володимир Зеленський / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення щодо низки посадовців, які мають паспорт РФ. Так, вони позбавлені українського громадянства.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

За його словами, керівник Служби безпеки України Василь Малюк доповів щодо протидії російським агентурним мережам і колаборантам у прифронтових, прикордонних регіонах та на півдні нашої держави.

«Також підтверджена наявність російського громадянства в деяких осіб — підготовлені відповідні рішення щодо них. Указ підписав», — відзвітував очільник держави.

Ймовірно, йдеться про мера Одеси Геннадія Труханова, екснардепа від ОПЗЖ Олега Царьова і танцівника балету Сергія Полуніна. Про це повідомляють джерела телемарафону.

Раніше 18-річний тенісист Дмитро Широкий, який родом із Донецька, отримав російське громадянство.

Спортсмен посідає 1617 місце у рейтингу ATP. Це система підрахунку досягнень спортсменів, яка використовується Асоціацією тенісистів-професіоналів і оновлюється щотижня.

Примітно, що раніше Дмитро Широкий на офіційних сайтах ITF та ATP був позначений, як український гравець — Dmytro Shirokyi. Нині ситуація змінилася: навпроти його прізвище вже з’явився білий прапор, що означає представництво Росії. Щобільше, тепер його ім’я і прізвище прописують російською транслітерацією — Dmitrii Shirokii.