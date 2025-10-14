- Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Зеленський позбавив українського громадянства низку посадовців
Зеленський позбавив громадянства України трьох чиновників.
Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення щодо низки посадовців, які мають паспорт РФ. Так, вони позбавлені українського громадянства.
Про це український лідер повідомив у Telegram.
За його словами, керівник Служби безпеки України Василь Малюк доповів щодо протидії російським агентурним мережам і колаборантам у прифронтових, прикордонних регіонах та на півдні нашої держави.
«Також підтверджена наявність російського громадянства в деяких осіб — підготовлені відповідні рішення щодо них. Указ підписав», — відзвітував очільник держави.
Ймовірно, йдеться про мера Одеси Геннадія Труханова, екснардепа від ОПЗЖ Олега Царьова і танцівника балету Сергія Полуніна. Про це повідомляють джерела телемарафону.
Раніше 18-річний тенісист Дмитро Широкий, який родом із Донецька, отримав російське громадянство.
Спортсмен посідає 1617 місце у рейтингу ATP. Це система підрахунку досягнень спортсменів, яка використовується Асоціацією тенісистів-професіоналів і оновлюється щотижня.
Примітно, що раніше Дмитро Широкий на офіційних сайтах ITF та ATP був позначений, як український гравець — Dmytro Shirokyi. Нині ситуація змінилася: навпроти його прізвище вже з’явився білий прапор, що означає представництво Росії. Щобільше, тепер його ім’я і прізвище прописують російською транслітерацією — Dmitrii Shirokii.