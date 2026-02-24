Зеленський про мир до 4 липня: чи підтримає Україна позицію Трампа і США

Зеленський відреагував на заяви про плани Трампа закінчити війну до 4 липня / © Getty Images

Реклама

Президент України Володимир Зеленський прокоментував заяви щодо можливого прагнення Дональда Трампа завершити війну до 4 липня.

Про це йшлося під час підсумкової спільної пресконференції з європейськими лідерами у Києві 24 лютого.

За словами глави держави, інформація про конкретну дату для нього є новою. Він зазначив, що особисто не чув, щоб саме американський президент Трамп публічно озвучував таку ініціативу.

Реклама

Водночас Зеленський підтвердив, що з боку Сполучених Штатів є прагнення якнайшвидше завершити війну.

«Під час перемовин в Абу-Дабі, а також у Швейцарії сторони України та Америки порушували питання, що є бажання і бачення з боку США закінчити цю війну якнайшвидше», — зазначив президент.

Він підкреслив, що Україна підтримує курс на якнайшвидше досягнення миру. Однак це не означає готовності до територіальних поступок. Позиція Києва залишається незмінною — питання суверенітету та територіальної цілісності не є предметом компромісу.

Переговори про мир: якою є позиція України та США

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський і раніше окреслив позицію Києва щодо можливих переговорів із Росією. Він підтвердив готовність до діалогу на найвищому рівні та назвав фактори, які здатні змусити Кремль припинити бойові дії.

Реклама

Оцінюючи внутрішні настрої в Російській Федерації, президент України висловив переконання, що військово-політичне керівництво РФ наразі не зацікавлене у швидкому завершенні бойових дій. Вагомим фактором, що стимулює продовження агресії, є економічні інтереси російського військово-промислового комплексу.

Тим часом світові політики зазначають, що президент США Трамп тисне на Київ, а не на Москву. А дипломатичні зусилля щодо припинення війни в Україні зайшли до глухого кута.