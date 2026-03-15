Зеленський про необхідність зустрічі з Трампом: "Є багато питань"

Зеленський

Президент України Володимир Зеленський поки не проводив розмови з президентом США Дональдом Трампом щодо санкцій проти Росії. Для цього потрібна особиста зустріч.

Про це глава держави сказав під час спілкування з журналістами у суботу, пише «Інтерфакс-Україна».

За словами Зеленського, американський президент обізнаний із позицією України, однак для обговорення низки важливих питань необхідна особиста зустріч.

«У мене не було перемовин з президентом Сполучених Штатів Америки щодо санкцій цього разу. Але він українську позицію знає», — зазначив президент.

Зеленський додав, що між сторонами залишається багато тем для обговорення. Йдеться, зокрема, про перемовини, співпрацю у сфері дронів та ситуацію на Близькому Сході.

«Я думаю, що в нас є багато питань: і з перемовинами, і з дронами, і з Близьким Сходом», — сказав глава держави.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що не може назвати президента США Дональда Трампа своїм другом, на відміну від французького лідера Еммануеля Макрона. За словами Зеленського, з Трампом відносини «трохи складніші». Президент пожартував, що американський лідер може ставитися до нього «як до сина», але він був би для нього «не найулюбленішим сином». Водночас Зеленський наголосив, що іноді його різкі рішення можуть не подобатися Трампу, але він має захищати інтереси України.