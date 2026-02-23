Зеленський про переговори з РФ, мобілізацію та вихід з Донбасу: головне з інтерв’ю президента для ВВС та AFP

Володимир Зеленський / © Associated Press

На тлі дефіциту ППО, складнощів із мобілізацією та посиленого тиску Росії на фронті, Україна постала перед вибором між негайною деокупацією та збереженням життів мільйонів людей. Попри брак ресурсів для переходу на контрактну армію та нерівномірну допомогу партнерів, українська влада відкидає територіальні поступи, які лише дадуть ворогу паузу для нової агресії.

Про поточні виклики, загрозу Третьої світової та умови справжньої перемоги Володимир Зеленський розповів у інтерв’ю BBC та для AFP.

ТСН.ua зібрав усі важливі заяви президента України.

Чи поверне Україна під свій контроль всі окуповані території

Президент заявив, що негайне повернення всіх захоплених Росією земель є неможливим через занадто високу ціну в людських ресурсах. За його словами, російська армія залишається чисельною, тому поспішні кроки призведуть до катастрофічних втрат.

«Ми це зробимо. Це абсолютно зрозуміло. Це лише питання часу. Зробити це сьогодні означало б втратити величезну кількість людей — мільйонів людей — тому що російська армія велика, і ми розуміємо ціну таких кроків. У вас не вистачить людей, ви їх втратите. А що таке земля без людей? Чесно кажучи, нічого», — сказав Володимир Зеленський.

Чому Україна не може вийти з Донбасу

Володимир Зеленський відкинув ідею виведення ЗСУ з підконтрольної частини Донбасу, яку нібито пропонують США та РФ задля припинення вогню. Він підкреслив, що такий крок став би ознакою слабкості та зрадою громадян.

«Я бачу це інакше. Я розглядаю це не просто як територію. Я бачу в цьому відмову і послаблення наших позицій, відмову від сотень тисяч наших громадян, які там живуть… І я впевнений, що такий крок розділив би наше суспільство», — пояснив президент.

Він додав, що вихід із Донбасу не зупинить агресора, а лише дасть російському диктатору Володимиру Путіну паузу на кілька років для відновлення сил перед новим етапом війни.

Що буде перемогою у війні для України

Як зауважив Зеленський, для України перемога має комплексне значення, яке виходить за межі суто територіальних питань. Ключовими факторами є безпека цивільного населення та збереження суверенітету.

«Перемога означає відновлення нормального життя для українців та припинення вбивств. Я вважаю, що зупинити сьогодні і не допустити окупації України — це перемога для всього світу», — зазначив президент.

Чому Путін не зупиниться лише на Україні

Володимир Зеленський вважає, що російський диктатор уже перейшов до глобального конфлікту, і лише українська оборона стримує його від подальшої експансії в Європу.

«Я вважаю, що Путін вже це (Третю світову — ред.) почав. Питання в тому, скільки території він зможе захопити і як його зупинити… Росія хоче нав’язати світові інший спосіб життя та змінити життя, яке люди обрали для себе», — сказав він в інтерв’ю ВВС.

Проблеми тристоронньої комунікації та роль посередників

Володимир Зеленський критично оцінив нинішній формат переговорів, де комунікація між Києвом і Москвою є опосередкованою. Наразі сигнали проходять через Вашингтон: Путін озвучує позицію Дональду Трампу, а Україна отримує її від американської сторони, передаючи свої відповіді за таким самим ланцюжком. Президент наголосив, що хоча США допомагають створювати атмосферу для діалогу, такий «дистанційний» підхід не дозволяє зрозуміти реальні наміри ворога.

«Ми завтра можемо зустрітись і зрозуміти, що ось війна, а ось закінчення», — зазначив Зеленський, підкресливши, що без прямого діалогу на рівні лідерів неможливо досягти чіткого обміну позиціями.

Він також застеріг партнерів від сприйняття війни як суто територіального торгу: «Я розкритикую підхід, за якого питання війни зводиться до торгу щодо кількох тисяч квадратних кілометрів».

Про перспективи залучення іноземних військ

Володимир Зеленський підтвердив зацікавленість України у залученні іноземних військових контингентів. Проте підтвердив відсутність готовності партнерів до безпосередньої участі в боях на передовій. За словами президента, наразі Велика Британія та Франція висловили готовність надати по одній бригаді, а сигнали про можливу підтримку надходять і від інших держав.

«Нам не потрібні польські війська у Львові, але жодна країна наразі не готова розміщувати свої війська безпосередньо на першій лінії оборони. Ми хотіли б бачити контингент ближче до фронту», — пояснив глава держави.

Він додав, що присутність іноземних військових ближче до зони бойових дій могла б стати важливим фактором стримування. Проте наразі міжнародні партнери обмежуються лише обговоренням такої можливості.

Яка ситуація з ППО і чи може Україна закрити небо?

Як повідомив Володимир Зеленський, найскладнішим питанням залишається ППО. Україна прагне отримати не лише готові системи, а й ліцензії на власне виробництво ракет і комплексів типу Patriot, проте партнери поки не дають на це згоди.

«Як зробити так, щоб Україна була сильнішою в цій війні? Все зрозуміло: закрити небо. Якщо цивільні захищені, у нас прикрита спина, люди працюють, діти у школах, економіка працює, є гроші, є податки, які йдуть на фронт. Таким чином ми посилюємо армію. Цього, на жаль, поки що немає. Потрібні ліцензії хоча б на ракети», — наголосив глава держави.

Президент подякував Європі за фінансування закупівель ППО за програмою PURL та загальну підтримку, проте вказав на значний дефіцит ресурсів порівняно з Росією. Він зауважив, що допомога від різних країн надходить нерівномірно, а деякі держави навіть блокують процеси.

«Чи достатньо? По-різному. Є держави, про які можна сказати, що дають достатньо, бо вони виділяють багато коштів як для однієї країни. А є ті, хто дає дуже мало. А є ще й ті, хто блокує допомогу. Цим країнам достатньо було б і нічого не робити, а вони, навпаки, роблять погане. Тобто чи загалом достатньо фінансування? Ні. Але Європа в більшості своїй за Україну й допомагає українцям. Це правда», — зауважив Зеленський.

Про мобілізацію в Україні

Україна розглядає можливість переходу на контрактну армію за прикладом агресора, проте це потребує значних коштів, яких наразі немає.

«Коли ми говоримо про людей, то тут європейці можуть допомогти, якщо ми переведемо нашу армію — або коли ми переведемо нашу армію — з мобілізації на контракти. Те саме, що робить Путін. Він платить кожній людині гроші за контракт… Ми також хочемо, але в нас недостатньо коштів. Ось де європейці можуть допомогти. Ось цю програму європейці поки що не фінансують», — підкреслив президент.

