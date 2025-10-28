Зеленський про рішення щодо Труханова: "Абсолютно практичний крок"

Володимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

У СБУ достатньо доказів, що у ексмера Одеси Геннадія Труханова є громадянство РФ. Є додаткова інформація з реєстрів від Прикордонної служби.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський.

«Скільки там паспортів, які справжні, які підроблені, хто це робить — мене, чесно кажучи, не цікавить. Чи є стовідсотковий факт, що він є громадянином Росії? Мені СБУ і прикордонники кажуть „так“. На основі цих фактів та інших документів може бути ухвалене відповідне рішення.

Реклама

Зеленський запевняє: це — не політичний, а абсолютно практичний крок.

«І я вважаю, що це зроблено згідно з законом і зроблено справедливо. Тому що ніхто не знає, чого очікувати від „рускіх“ і як вони зацікавлені в Одесі. Як президент я маю бути впевненим, що люди, які очолюють владу там, точно будуть захищати Одесу і точно її захистять», — наголосив глава держави.

Саме такий вибір, додає він, у нього був з відповідною кандидатурою.

Нагадаємо, Зеленський позбавив Труханова українського громадянства.

Реклама

Реакція з боку Труханова була оперативною. Він налаштований оскаржувати рішення президента.

Як зазначалося раніше, СБУ стверджує, що Труханов є громадянином РФ. Так, 15 грудня 2015 року, вже після початку агресії РФ проти України, Труханов отримав закордонний паспорт країни-окупанта. Він виданий терміном на 10 років і наразі є чинним документом.