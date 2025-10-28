Зеленський про Tomahawk, "Фламінго" та боротьбу з КАБами: ключові заяви президента про хід війни

Президент України Володимир Зеленський

Реклама

Президент України Володимир Зеленський розповів про військові потреби країни, ефективність окремих видів озброєння та виклики комплексної війни. Глава держави наголосив, що жодна одиниця зброї сама по собі не стане «переламним моментом», але «Томагавки» та вітчизняні розробки можуть бути ключовими складовими успішних операцій.

Про це Зеленський сказав під час зустрічі з журналістами.

Tomahawk як елемент успіху

Президент підтвердив, що Україна працює над отриманням крилатих ракет «Томагавк» (Tomahawk) від США, розглядаючи їх як важливий елемент у комплексних військових операціях.

Реклама

«Ми вважаємо, що це був би успіх для України, для цього нам потрібні „Томагавки“ як одна зі складових. Тому що є ціль, і є відповідні характеристики у „Томагавків“», — заявив Зеленський, додавши, що показував американцям операції, які планується провести із застосуванням цих ракет разом із Storm Shadow, SCALP та українськими дронами.

Головний виклик: нейтралізація КАБів і ворожої ППО

Зеленський наголосив на комплексному характері війни та потребі нейтралізації ворожої протиповітряної оборони для ефективного застосування авіації над окупованими територіями або РФ.

Протидія КАБам: Щоб російські літаки не могли завдавати ударів керованими авіаційними бомбами (КАБами) зі 100+ кілометрів, Україні потрібні системи ППО, що не дадуть ворожій авіації піднятися.

Ракетний дефіцит: Президент повідомив, що Україна не отримує ракети «повітря-повітря» з необхідною дальністю. Наразі триває робота з Францією щодо отримання ракет МІСА з дальністю 80 кілометрів.

«Шахеди» небезпечніші за балістику

Глава держави відзначив, що дрони-камікадзе «Шахед» подекуди стали більш небезпечними, ніж балістичні ракети.

«Ми збиваємо балістичну ракету принаймні там, де у нас стоїть Patriot. А щоб збити таку велику кількість „шахедів“ на такій висоті, потрібно застосовувати все», — пояснив він.

Реклама

Для боротьби з дронами залучаються перехоплювачі, F-16 та гелікоптери, хоча робота авіації сильно залежить від погодних умов. Президент додав, що у листопаді планується вийти на показник 500–800 перехоплювачів на добу, проте це вимагає підготовки великої кількості операторів для мобільних груп.

Українські розробки: «Фламінго» та «Рута»

Зеленський підтвердив бойове застосування вітчизняних розробок, зокрема «Фламінго» та «Рута».

«Ми робимо все, щоб цьогоріч ми спробували не по одній, по дві, по три, а серйозно спробували… Вже неодноразові наші використання показали, що може бути дієвий результат», — підсумував президент.

Нагадаємо, Зеленський пояснив свої слова про «два-три роки війни». Президент уточнив, що мав на увазі.