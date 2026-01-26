- Дата публікації
-
Зеленський продовжив дію воєнного стану та мобілізації: нові терміни
Зеленський поставив підпис під законами про продовження мобілізації та воєнного стану.
Президент Володимир Зеленський підписав закони про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації.
Закон від 14.01.2026 №4757 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» — набере чинності з дня його опублікування.
Закон України від 14.01.2026 №4758 «Про продовження строку проведення загальної мобілізації» — набере чинності з 3 лютого 2026 року.
Таким чином воєнний стан в Україні подовжено на 90 діб, до 4 травня.
Нагадаємо, Верховна Рада підтримала продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні 14 січня 2026 року.
Це рішення стало 18-м щодо продовження воєнного стану та загальної мобілізації з початку повномасштабного вторгення Росії.
Попереднього разу, 21 жовтня 2025 року, народні депутати підтримали рішення про продовження термінів дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні до 3 лютого.