Зеленський продовжив дію воєнного стану та мобілізації: нові терміни

Офіційно: Воєнний стан та мобілізацію продовжено до 4 травня / © ТСН.ua

Президент Володимир Зеленський підписав закони про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації.

Закон від 14.01.2026 №4757 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» — набере чинності з дня його опублікування.

Закон України від 14.01.2026 №4758 «Про продовження строку проведення загальної мобілізації» — набере чинності з 3 лютого 2026 року.

Таким чином воєнний стан в Україні подовжено на 90 діб, до 4 травня.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні 14 січня 2026 року.

Це рішення стало 18-м щодо продовження воєнного стану та загальної мобілізації з початку повномасштабного вторгення Росії.

Попереднього разу, 21 жовтня 2025 року, народні депутати підтримали рішення про продовження термінів дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні до 3 лютого.