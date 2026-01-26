ТСН у соціальних мережах

Зеленський продовжив дію воєнного стану та мобілізації: нові терміни

Зеленський поставив підпис під законами про продовження мобілізації та воєнного стану.

Офіційно: Воєнний стан та мобілізацію продовжено до 4 травня

Офіційно: Воєнний стан та мобілізацію продовжено до 4 травня / © ТСН.ua

Президент Володимир Зеленський підписав закони про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації.

  • Закон від 14.01.2026 №4757 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» — набере чинності з дня його опублікування.

  • Закон України від 14.01.2026 №4758 «Про продовження строку проведення загальної мобілізації» — набере чинності з 3 лютого 2026 року.

Таким чином воєнний стан в Україні подовжено на 90 діб, до 4 травня.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні 14 січня 2026 року.

Це рішення стало 18-м щодо продовження воєнного стану та загальної мобілізації з початку повномасштабного вторгення Росії.

Попереднього разу, 21 жовтня 2025 року, народні депутати підтримали рішення про продовження термінів дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні до 3 лютого.

