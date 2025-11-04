Зеленський різко відповів на пропозиції обмеженого членства в ЄС

Володимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

Президент України Володимир Зеленський рішуче заявив, що Україна прийме лише «повноцінне членство» у Європейському Союзі, відкидаючи ідеї проміжних чи обмежених статусів.

Про це Зеленський заявив, відповідаючи на запитання видання Euronews під час форуму з розширення блоку, де він захищав заявку України на вступ.

Коментар президента пролунав на тлі активних дискусій у ЄС щодо необхідності його реформування перед прийомом нових членів. Зокрема, обговорюється пропозиція запровадити випробувальний термін для новачків, протягом якого вони можуть бути позбавлені права вето. Зеленський наголосив на важливості рівності країн-членів і спільних цінностей:

Реклама

«Якщо ми говоримо про членство в ЄС, то воно має бути повністю виконане. Мені здається, що дуже важливо, щоб у нас на одному столі були рівні країни. Важливо, що вони поділяють схожі цінності. На мою думку, ви не можете бути напівактивним або напівчленом ЄС», — підкреслив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Європейська комісія в чернетці свого щорічного звіту визнала відданість України євроінтеграційному курсу, однак наголосила на необхідності активізувати реформи у сфері верховенства права, боротьби з корупцією та незалежності судової влади.

Також президент Володимир Зеленський на саміті розширення ЄС у вівторок закликав Сполучені Штати Америки бути відкритими до можливості надання Україні далекобійної зброї, наголосивши, що вона необхідна як фактор стримування агресора.