ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
608
Час на прочитання
1 хв

Зеленський різко відповів на пропозиції обмеженого членства в ЄС

Україна має стати повноційнним членом ЄС. Володимир Зеленський заявив, що країна «не може бути напівактивним або напівчленом».

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський рішуче заявив, що Україна прийме лише «повноцінне членство» у Європейському Союзі, відкидаючи ідеї проміжних чи обмежених статусів.

Про це Зеленський заявив, відповідаючи на запитання видання Euronews під час форуму з розширення блоку, де він захищав заявку України на вступ.

Коментар президента пролунав на тлі активних дискусій у ЄС щодо необхідності його реформування перед прийомом нових членів. Зокрема, обговорюється пропозиція запровадити випробувальний термін для новачків, протягом якого вони можуть бути позбавлені права вето. Зеленський наголосив на важливості рівності країн-членів і спільних цінностей:

«Якщо ми говоримо про членство в ЄС, то воно має бути повністю виконане. Мені здається, що дуже важливо, щоб у нас на одному столі були рівні країни. Важливо, що вони поділяють схожі цінності. На мою думку, ви не можете бути напівактивним або напівчленом ЄС», — підкреслив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Європейська комісія в чернетці свого щорічного звіту визнала відданість України євроінтеграційному курсу, однак наголосила на необхідності активізувати реформи у сфері верховенства права, боротьби з корупцією та незалежності судової влади.

Також президент Володимир Зеленський на саміті розширення ЄС у вівторок закликав Сполучені Штати Америки бути відкритими до можливості надання Україні далекобійної зброї, наголосивши, що вона необхідна як фактор стримування агресора.

Дата публікації
Кількість переглядів
608
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie