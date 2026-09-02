Зеленский прокоментував перестрілку між ГУР та СБУ в Києві: що вимагає

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський прокоментував конфліктну ситуацію між окремими підрозділами Служби безпеки України та Головного управління розвідки, яка сталася в Києві вдень 2 вересня.

Про це він заявив у вечірньому відеозверненні.

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Зеленський відреагував на стрілянину в Києві — що заявив

За словами Володимира Зеленського, він обговорив цей інцидент із генеральним прокурором Русланом Кравченком. Генеральний прокурор та Державне бюро розслідувань мають з’ясувати всі деталі події, зокрема перевірити свідчення та заяви всіх учасників крок за кроком.

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Президент також наголосив, що винні мають понести покарання. Крім того, керівників спецслужб та учасників інциденту чекають кадрові рішення і внутрішні розслідування в обох відомствах.

«Стріляти тут, в Україні, можна тільки в російських окупантів для захисту України. Жодна інша перестрілка ніколи не буде сприйматися нашою державою як щось таке, що комусь дозволено», — зазначив президент.

Стрілянина у Києві — що відомо

Нагадаємо, у Києві 2 вересня сталася стрілянина між силовиками під час спецоперації із запобігання теракту ФСБ РФ. СБУ заявила про напад підрозділу Сил оборони, не уточнивши, якого саме. За даними ЗМІ та пабліків, на місці могли бути представники ГУР.

Після цього Володимир Зеленський відреагував на стрілянину та вимагає від силових структур розповісти суспільству про інцидент в Києві.

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За інформацією джерел УП, унаслідок конфлікту постраждали троє співробітників ГУР. Водночас станом на 12:50 офіційного підтвердження участі представників ГУР у стрілянині немає.

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