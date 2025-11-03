ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
382
2 хв

Чи приховують військові втрати на фронті: Зеленський відповів

Президент Зеленський пояснив, коли командири мають право відступати.

Руслана Сивак
Війна

Війна / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Втрата позиції на фронті не є найбільшою проблемою, натомість критично важливим є збереження особового складу. Президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності чесного інформування керівництвом на місцях.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами.

Також він прокоментував випадки, коли командування нібито приховує або не повністю доповідає про ситуацію на передовій. Зеленський закликав командирів не боятися втрачати позиції, якщо це дозволяє зберегти життя військовослужбовців:

«Не треба боятися, що ти втратив якусь позицію, треба бути розумним. Зберіг особовий склад — молодець. Бо є особовий склад. Ти потім вирішуєш, як і відновиш положення. А якщо особового складу немає, і ти втратив його — це інша ситуація. Тому, коли хтось не видає або не доповідає всю повну інформацію, а потім і виникають розбіжності розуміння у суспільстві, що відбувається, і того, що відбувається на фронті», — зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що відповідальність за інформацію несе безпосередньо керівник на місці. Головний принцип, на думку Зеленського — збереження життя:

«Берегти треба солдата, військового. Повинно бути з такою головою і думати, щоб зберегти особовий склад. Це найголовніше. Якщо командир не доповідає, ну змінюють командира. А кого міняти?», — підсумував президент України.

