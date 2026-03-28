Зеленський прокоментував заяву Ірану про «удар по українцях» у Дубаї: що було насправді

Президент Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський прокоментував заяву Ірану про нібито удар по українським складу протидронових систем у Дубаї.

Про це глава держави повідомив під час онлайн-брифінгу.

«Всі переживають. Іранці і „рускі“ запускають багато дезінформації — сказали, що вдарили десь по наших хлопцях, що вбили українців, що розбомбили перехоплювачі. „Рускі“ в своєму репертуарі — нічого не було», — запевнив Зеленський.

Нагадаємо, Іран заявив, що атакував український склад систем боротьби з безпілотниками в Дубаї (ОАЕ), який, за його словами, використовувався для допомоги американським силам. Стверджувалося, що там нібито перебували 21 українець.

Ця заява пролунала невдовзі після того, як президент України Володимир Зеленський оголосив, що Україна та ОАЕ домовилися «співпрацювати у сфері безпеки та оборони». Також Зеленський заявляв, що українські експерти вже кілька тижнів працюють за кордоном та посилюють систему захисту в Об’єднаних Арабських Еміратах.

В МЗС та РНБО України категорично заперечили заяву Ірану.

Як зазначає The Guardian, ОАЕ поки що не коментували ймовірний напад у Дубаї.