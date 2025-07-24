Зеленський пропонує перевірки на поліграфі для НАБУ, САП та інших органів: що відомо

Володимир Зеленський / © t.me/V_Zelenskiy_official

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Президент України Володимир Зеленський заявив про подання до Верховної Ради законопроєкт, який, за його словами, забезпечить «повноцінні гарантії незалежності антикорупційних органів».

Про це повідомив Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі.

Цей документ має посилити правоохоронні та антикорупційні структури, а також запровадити обов’язкові перевірки на детекторі брехні для всіх, хто має доступ до державної таємниці.

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Нові правила для правоохоронців

За словами Зеленського, новий законопроєкт покликаний надати реальні можливості для перевірки на відсутність «російського втручання». Перевірки на поліграфі стосуватимуться не лише співробітників НАБУ та САП, а й ДБР та Національної поліції. Ці перевірки мають бути регулярними. Крім того, законопроєкт містить норми, що убезпечують від «різних зловживань».

Президент зазначив, що текст законопроєкту обговорювався з міжнародними партнерами, правоохоронцями та представниками НАБУ і САП. Він також додав, що багато пропозицій надійшло від партнерів, зокрема щодо залучення європейських експертів з Великої Британії, Німеччини та Євросоюзу. Зеленський доручив урядовцям представити законопроєкт усім партнерам та залучити «всі необхідні експертні можливості».

Нагадаємо, після хвилі обурення в Україні та застережень від міжнародних партнерів щодо обмеження незалежності НАБУ та САП, Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради новий законопроєкт. Він покликаний відновити автономність антикорупційних органів.