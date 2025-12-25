Зеленський провів переговори зі спецпредставниками Трампа: що обговорювали

Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив про результативні переговори зі спеціальним представником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Зустріч була присвячена розробці кроків для завершення війни та забезпечення тривалого миру.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у соцмережах.

«Працюємо реально 24/7, щоб наблизити закінчення цієї жорстокої російської війни проти України та щоб зробити всі документи й кроки реалістичними, ефективними та надійними. Обговорили деякі суттєві деталі роботи. Є хороші ідеї, які можуть спрацювати заради спільного результату й тривалого миру. Справжня безпека, справжнє відновлення, справжній мир — це те, що потрібно всім нам в Україні, у Сполучених Штатах, у Європі та кожному з партнерів, хто нам допомагає», — зазначив Зеленський.

За його словами, у переговорах брала участь широка дипломатична та військова команда. Зокрема секретар РНБО Рустем Умєров, начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, а також заступники керівника Офісу Президента Ігор Брусило та Олександр Бевз.

«Домовились, що Рустем ще сьогодні поговорить зі Стівом і Джаредом. Вважаємо, що це правильно — не втрачати жодного дня й жодної можливості, які можуть наблизити результат. Хай сьогоднішня наша розмова стане ще одним кроком до миру», — зауважив президент.

Нагадаємо, Україна спільно із західними партнерами сформувала чітку переговорну рамку щодо завершення війни. Відповідний план вже пройшов узгодження зі Сполученими Штатами Америки та європейськими країнами, проте офіційна Москва досі не висловила своєї позиції.

Раніше український політолог Вадим Денисенко заявив, що мирний план із 20 пунктів, який раніше озвучив президент Володимир Зеленський, не передбачає підписання і має насамперед політичні цілі.