Зеленський провів першу нараду з премʼєром Корецьким: говорили про заміну Федорову

Володимир Зеленський / © Офіс президента України

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Президент України Володимир Зеленський провів першу робочу нараду з новим премʼєр-міністром Сергієм Корецьким. Окрім обговорення кандидатур на заміну Михайлу Федорову, ключовими темами зустрічі стали кадрові рішення у дипломатичному й оборонному відомствах, а також готовність країни до холодів.

Тимчасові керівники міністерств та опалювальний сезон

За підсумками зустрічі президент окреслив головні завдання, які зараз стоять перед урядом:

Призначення в.о. міністрів: Зеленський та Корецький обговорили кандидатури на посади виконувачів обовʼязків міністра закордонних справ України та міністра оборони України. Поки що імена потенційних керівників не розголошуються.

Хоча радник президента з комунікацій Дмитро Литвин у спілкуванні з журналістами сказав, що в.о. міністра закордонних справ України стане Андрій Сибіга. Також, за словами Литвина, в МЗС плануються зміни серед заступників міністра.

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Енергетична безпека: Питання підготовки інфраструктури до холодів визначено як найважливіше завдання для нового Кабміну на найближчий час.

«Критичний пріоритет — підготовка до опалювального сезону», — наголосив Володимир Зеленський.

Найближчим часом уряд має представити покроковий план дій щодо забезпечення стабільного проходження зимового періоду та захисту енергооб’єктів.

Нагадаємо, у Києві 17 липня люди другий день поспіль протестують проти відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони. Мітингувальники заявляють, що готові виходити на вулиці, допоки влада їх не почує.

Зазначимо, що Михайло Федоров після своєї відставки виступив з низкою гучних заяв. Ексочільник Міноборони вимагає відмовитися від «методу дубинки» у мобілізації та провести кадрові зміни у Генштабі.

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