Зеленський провів розмову з Макроном: що обговорювали

Володимир Зеленський і Емманюель Макрон / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої сторони скоординували подальші кроки у дипломатичному процесі та обговорили міжнародні контакти України.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці президента в Telegram.

За його словами, під час розмови вони ще раз повернулися до ключових пунктів попередніх перемовин у Лондоні та узгодили наступні кроки у взаємодії.

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Окремо сторони обговорили деталі контактів із представниками президента Сполучених Штатів.

«Усі наявні перспективи маємо використати, щоб активізувати дипломатію та наблизити закінчення війни Росії проти України», — зазначив Зеленський.

Президент також повідомив про підготовку до формату G7 у Франції та наголосив на важливості досягнення «сильних результатів» під час зустрічі.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський підтвердив, що провів переговори зі спецпредставниками президента США Дональда Трампа — Стівом Віткоффом і зятем глави Білого дому Джаредом Кушнером.

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Ми раніше інформували, що у Берліні заявили, що переговорний процес набирає обертів у Європі, але змусити Путіна сісти за стіл переговорів можуть лише сильна Україна та тиск на Росію.

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