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Зеленський провів розмову з Макроном: що обговорювали
Сторони обговорили деталі контактів із представниками президента Сполучених Штатів.
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої сторони скоординували подальші кроки у дипломатичному процесі та обговорили міжнародні контакти України.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці президента в Telegram.
За його словами, під час розмови вони ще раз повернулися до ключових пунктів попередніх перемовин у Лондоні та узгодили наступні кроки у взаємодії.
Окремо сторони обговорили деталі контактів із представниками президента Сполучених Штатів.
«Усі наявні перспективи маємо використати, щоб активізувати дипломатію та наблизити закінчення війни Росії проти України», — зазначив Зеленський.
Президент також повідомив про підготовку до формату G7 у Франції та наголосив на важливості досягнення «сильних результатів» під час зустрічі.
Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський підтвердив, що провів переговори зі спецпредставниками президента США Дональда Трампа — Стівом Віткоффом і зятем глави Білого дому Джаредом Кушнером.
Ми раніше інформували, що у Берліні заявили, що переговорний процес набирає обертів у Європі, але змусити Путіна сісти за стіл переговорів можуть лише сильна Україна та тиск на Росію.