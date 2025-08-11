Зеленський провів Ставку: які важливі рішення ухвалені

Президент України Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський 11 серпня провів Ставку. Є три важливі рішення.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Ключові рішення Ставки

Як повідомив Зеленський, ухвалені такі рішення:

щодо пікапів, квадроциклів та іншої такої техніки — тепер це можна буде закуповувати за кошти прямого фінансування бойовим бригадам;

«Це працюватиме так само, як кошти бригадам на закупівлю безпілотників. Забезпечуємо можливість купівлі не тільки нових пікапів, але й тих, що вже були у вжитку. Це саме те, що говорили в кожній бригаді. На тижні урядовці формалізують рішення в документах, і щоб уже в серпні зʼявилася ця можливість», — повідомив він.

збільшення фінансування бойових підрозділів — аби бригади отримали дійсно більше можливостей;

«Оновлені правила: 7 мільйонів гривень бригаді з розрахунку на кожен батальйон, який бере участь у бойових діях, тобто це зростання на десятки мільйонів гривень», — зазначив головнокомандувач.

спростять та цифровізують списання майна — Уряд змінить відповідні документи;

«Буде більше можливостей у командирів корпусів, у командирів бригад. Скорочуємо також терміни списання», — повідомив український лідер.

Також обговорили важливе питання щодо процедури нагородження.

«На жаль, часто таке буває, що час між поданням на нагороду та її реальним врученням воїну — це кілька місяців, пів року та навіть більше. Доручив максимально скоротити процедури, прибрати зайві погодження та бюрократію, будуть модернізовані документи про нагороду. Треба зробити все сучасним», — каже Зеленський.

Він додав: Міноборони напрацювало пропозиції, як це зробити та що скоротити, і вже найближчим часом будуть реалізовані зміни. Голова відомства Денис Шмигаль представить усі деталі.

«Також на Ставці були доповіді щодо деяких інших питань, які обговорювались із комбатами під час моїх поїздок на Харківщину та Сумщину. Памʼятаємо все, що було озвучено. Рішення готуємо», — завершив президент.

Раніше стало відомо, що під час тривалої телефонної розмови з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді президент України Володимир Зеленський обговорив низку важливих питань, включно з російськими атаками та дипломатичними зусиллями.

Лідер України подякував Моді за підтримку українського народу та поінформував його про останні російські обстріли. Зокрема, йшлося про удар по автостанції в Запоріжжі, внаслідок якого постраждали десятки людей. Він підкреслив, що такі дії РФ, особливо в умовах наявності дипломатичної можливості для припинення війни, демонструють її наміри продовжувати окупацію та вбивства.