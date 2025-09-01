Зеленський провів засідання Ставки: які питання обговорили

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський провів Ставку. Обговорили багато деталей щодо підготовки до опалювального сезону.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Основні питання

За словами Зеленського, передовсім йдеться про контроль за виконанням доручень та повну реалізацію домовленостей з партнерами.

«Ще з літа готуємо сектори нашої енергетики до зими. Вдячний усім, хто задіяний та повністю виконує поставлені завдання. Важливо випереджати графік підготовки, враховуючи всі загрози», — акцентував він.

Наступним важливим кроком є потреби протиповітряної оборони.

«Доручив секретарю РНБО Рустему Умєрову скоординувати урядовців, обласні адміністрації, енергокомпанії для закупівлі додаткових систем ППО меншої та середньої дальності, а також збільшити фінансування для виробників дронів. Пріоритет — збиття „шахедів“. Звітувати про постачання щотижнево. Окремо обговорили захист мереж та енергообʼєктів у прифронтових і прикордонних громадах, резервне забезпечення», — пише Зеленський.

Третій аспект, як зазначив глава держави, це доповіді по напрямках щодо видобутку, постачання енергоресурсів, генерації електрики. Відомо про важливі результати у команд «Нафтогазу» та «Укренерго», за які подякував очільник України. Затверджені подальші заходи для закупівлі необхідних обсягів газу.

Що ж до Повітряних сил, то мовиться про:

прискорення постачання додаткових систем ППО для захисту від ракет;

розрахунок на максимальну активність українських дипломатів у відповідних контактах з партнерами.

«Готуємо технологічну Ставку за участі виробників українських ракет, ключових типів дронів та інструментарію ППО. Збільшимо виробництво наших засобів ураження. Якість українських дипстрайків має відчутно зрости», — завершив український лідер.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що вже є перші свідчення підозрюваного у справі про вбивство народного депутата Андрія Парубія.

Стали відомі подальші процесуальні кроки щодо підозрюваного. Наразі тривають невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину.

«Вся команда правоохоронців, працівники прокуратури продовжують працювати цілодобово. Вдячний кожному, хто залучений до цієї роботи. Національна поліція та МВС, СБУ, прокуратура — всі діють максимально ефективно. Дякую!» — наголосив Зеленський